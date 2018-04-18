HABER

Torbalı'daki cinayetle ilgili gözaltındaki aile üyeleri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 14:32 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, ormanlıkta, yanmış cipte iş insanı Murat Cahit Ö.'nün (55) cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan eşi Öznur Ö.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesinde, ormanlıkta, yanmış cipte iş insanı Murat Cahit Ö.'nün (55) cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan eşi Öznur Ö. (46), oğulları Batuhan Ö. (19) ve Hadi Ö. (24) ile arkadaşları Coşkun G. adliyeye sevk edildi. Torbalı'ya bağlı kırsal Ahmeti ve Zeytinköy mahalleri arasında kalan ormanlıkta, geçen pazar günü, yanmış cip görenler, jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, 35 TTG 35 plakalı cipte yanmış erkek cesedi bulundu. Plakası üzerinden yapılan araştırmada, aracın, Torbalılı tuğla fabrikası sahibi iş insanı Murat Cahit Ö.'ye ait olduğu anlaşıldı. YARDIM İSTEDİĞİ ARKADAŞLARI İTİRAF ETTİ Olay sonrası Murat Cahit Ö.'nün oğullarının arkadaşı Coşkun G., savcılığa giderek, Batuhan Ö. ve Hadi Ö. ile birlikte ailesinin babasını öldürdüğünü ve cesetten kurtulmak için kendisinden yardım istediklerini söyledi. Coşkun G.'nin, ifadesinde, "Olay günü Hadi Ö. ve Batuhan Ö. beni arayıp yardım istedi. Eve gittiğimde Murat Cahit Ö., halının üzerinde yatıyordu. Uyutup iğneyle bayıltmışlar. Daha sonra halının içinde cipe koydular. Cipi oğulları kullandı. Birlikte ormanlık alana gittik. Orada cipi ateşe verip yaktılar" dediği öğrenildi. Coşkun G.'nin ifadesinin ardından iş insanı Murat Cahit Ö.'nün eşi Öznur Ö. ve oğulları Batuhan Ö. ile Hadi Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı. İtirafçı Coşkun G. ise ifadesinin ardından gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı araştırma, MOBESE kayıtlarından Murat Cahit Ö.'nün cipinin, başka araçla birlikte evin önünden hareket ettiği tespit edildi. Jandarmada susma hakkını kullanan ve ifade vermeyen Öznur Ö., oğulları Batuhan Ö. ile Hadi Ö. ve Coşkun G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Öznur Ö., adliyeye götürülürken, elleriyle yüzünü kapadı. Öte yandan kumara ve gece hayatına düşkün olduğu öne sürülen Murat Cahit Ö.'nün kıskançlık nedeniyle eşine sık sık şiddet uyguladığı iddia edildi. Torbalı'nın zenginlerinden Murat Cahit Ö.'nün babasına Sayısal Loto'dan 10 yıl önce 500 bin, 5 yıl önce de 1 milyon lira ikramiye çıktığı öğrenildi.

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!
Avrupa Birliği'nden flaş karar: Adım adım üyeliğe doğru!Avrupa Birliği'nden flaş karar: Adım adım üyeliğe doğru!
Muharrem İnce isyan etti: CHP varsa aksaklık olurMuharrem İnce isyan etti: CHP varsa aksaklık olur
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

İsviçre'de şike depremi!

İsviçre'de şike depremi!

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.