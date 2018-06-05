HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Torbalı'daki cinayette, yaralı eşe, karısının öldüğü söylenmedi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 12:31 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Torbalı ilçesinde kavgalı olduğu kız arkadaşının annesi Fadime Yün'ü (52) göğsünden bıçaklayarak öldüren, babası Fahri Yün'ü (57) de yaralayan Yusufcan Özalp (19), tutuklandı.

Torbalı'daki cinayette, yaralı eşe, karısının öldüğü söylenmedi

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde kavgalı olduğu kız arkadaşının annesi Fadime Yün'ü (52) göğsünden bıçaklayarak öldüren, babası Fahri Yün'ü (57) de yaralayan Yusufcan Özalp (19), tutuklandı. Sağlık durumu iyiye giden Fahri Y'ün'e, eşinin öldüğünün hala söylenmediği belirtildi.
Olay, dün saat 01.30 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Yusufcan Özalp, uzun süredir arkadaşlık yaptığı ve bir süredir kavgalı olduğu Merve Yün ile konuşup barışmak için evinde gitti. Burada, Özalp ile Merve Yün'ün ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yusufcan Özalp, evde bulduğu bıçakla, genç kızın annesi Fadime Yün'ü göğsünden bıçaklayıp öldürdü, babası Fahri Yün'ü ise yaraladı.
Fahri Yün, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek teslim olan Yusufcan Özalp, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Fadime Yün'ün cenazesi ise dün ikindide, Ayrancılar Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Ayrancılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Göğsünden bıçaklanan Fahri Yün'ün durumunun iyiye gittiği, eşinin ölümünün kendisine bugün de söylenmediği ifade edildi. Annesini yitiren, babası da yaralanan Merve Yün'ün ise büyük üzüntü yaşadığı ve olaydan kendisini sorumlu tuttuğu kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Torbalı'daki cinayette, yaralı eşe, karısının öldüğü söylenmediTorbalı'daki cinayette, yaralı eşe, karısının öldüğü söylenmediTorbalı'daki cinayette, yaralı eşe, karısının öldüğü söylenmedi

PARTNEROğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke olduOğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke oldu
İlkokul öğrencisi Sude, resim yarışmasında dünya birincisi olduİlkokul öğrencisi Sude, resim yarışmasında dünya birincisi oldu
Annesinin seslendirdiği şarkıyla dünya birincisi olduAnnesinin seslendirdiği şarkıyla dünya birincisi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzon'da Türk bayrağını yere atan şahsın görüntüsü büyük tepki çekti

Trabzon'da Türk bayrağını yere atan şahsın görüntüsü büyük tepki çekti

3 aylık eski eşine 17 yıldır nafaka ödüyor

3 aylık eski eşine 17 yıldır nafaka ödüyor

Kemerburgaz'da şoke eden görüntü! 3 yaşındaki çocuk annesinin kullandığı aracın altında kaldı

Kemerburgaz'da şoke eden görüntü! 3 yaşındaki çocuk annesinin kullandığı aracın altında kaldı

Atatürk Havalimanı'nda akılalmaz görüntü! Rus sahibi tarafından teslim alınmayan valizden çıkanlar şoke etti

Atatürk Havalimanı'nda akılalmaz görüntü! Rus sahibi tarafından teslim alınmayan valizden çıkanlar şoke etti

Kuşadası'nda nostalji: 19 yıl sonra aynı otelde aynı tatil pozlarını verdiler

Kuşadası'nda nostalji: 19 yıl sonra aynı otelde aynı tatil pozlarını verdiler

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.