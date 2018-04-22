Tornavida ile girdikleri evlerden 27 bin TL’lik altın çalan 3 hırsız yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ve Derince ilçelerinde iki evden 27 bin TL’lik ziynet eşyası çalan 3 hırsız, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, 13 Nisan’da Kocaeli’nin İzmit Karabaş Mahallesi’nde 3 hırsız, kapısını tornavida ile açarak girdikleri evdeki 25 bin TL’lik ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Şahıslar, yine aynı yöntemle Derince Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde girdikleri evden de 2 bin TL değerinde altın küpe ve kolye çalarak, geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. Komşular, şüphelenerek durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından zanlıların Ü.Ç. ile yengeleri D.Ç. ve Ç.Ç. olduklarını tespit etti. Polis, PTS kayıtlarından zanlıların kaçtıkları aracın Derince’den Gebze’ye doğru hareket ettiğini tespit etti. Şüphelilerin peşine düşen polis, aracın Dilovası Rampası’nda önünü keserek şahısları gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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