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Toronto’da a bir kamyonet yayaların içine daldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 21:49 | Son Güncelleme

Kanada’nın Toronto şehrinde bir kamyonetin yayaların içine daldığı belirtildi.Kanada’nın Toronto şehrinde, bir kamyonet yayaların çok sık olduğu bir kavşağa daldı.

Kanada’nın Toronto şehrinde bir kamyonetin yayaların içine daldığı belirtildi.
Kanada’nın Toronto şehrinde, bir kamyonet yayaların çok sık olduğu bir kavşağa daldı. En az 10 kişinin yaralandığı belirtilen olayda kamyonetin kazadan sonra kaçtığı öğrenildi.

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