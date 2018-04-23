Toronto’da a bir kamyonet yayaların içine daldı

Kanada’nın Toronto şehrinde bir kamyonetin yayaların içine daldığı belirtildi.
Kanada’nın Toronto şehrinde, bir kamyonet yayaların çok sık olduğu bir kavşağa daldı. En az 10 kişinin yaralandığı belirtilen olayda kamyonetin kazadan sonra kaçtığı öğrenildi.
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