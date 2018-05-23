Torunları, gelini tarafından öldürülen dede: Cinayetin nedeni cehalet (2)

KIZLARINI ÖLDÜREN ANNE: EŞİMLE AİLESİ BENİ SEVMİYORDU

Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün gece cinnet getirip iki kızını öldüren Lütfiye Alver (27), emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Alver, 8 yaşındaki kızı Kübra'yı eşarpla boğarak, 5 yaşındaki kızı Beren'i ise 2 kez karnından bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. Eşi Zekeriya Alver'den (43) şiddet, eşinin ailesinden de baskı gördüğünü öne süren Lütfiye Alver, şunları söyledi:

"Eşimle ailesi, çocuklarıma çok düşkündü ama beni sevmiyorlardı. Halbuki onlar benim çocuklarımdı. Bana resmen köpek muamelesi yapıyorlardı. Bu baskıdan çok sıkıldım ve bu nedenle çok sıkıntı yaşadım. Ayrıca eşimden şiddet gördüm. Dün akşam da yine evde düşünüyordum, nasıl olduğunu anlamadan çocuklarımı öldürdüm. Ortada hiçbir şey yoktu. Nasıl oldu bilmiyorum."

Lütfiye Alver'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

