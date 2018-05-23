Torunları, gelini tarafından öldürülen dede: Cinayetin nedeni cehalet (3)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, cinnet getirerek, Kübra (8) ve Beren (5) isimli kızlarını öldüren Lütfiye Alver (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette sorgusu tamamlanan Alver, Ankara Adliyesi'ne getirildi. Alver, basın mensuplarının "Çocuklarınızı neden öldürdünüz?" sorusuna cevap vermedi.
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