Torunları, gelini tarafından öldürülen dede: Cinayetin nedeni cehalet (4)

KÜBRA VE BEREN TOPRAĞA VERİLDİ
Ankara'nın Keçiören ilçesinde anneleri Lütfiye Alver (27) tarafından öldürülen Kübra (8) ve Beren'in (5) cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Karşıyaka Camisi'ne getirildi. Kübra ve Beren Alver kardeşlerin cenazeleri, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Zekeriya Alver cenaze namazı sırasında gözyaşı döktü.
Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)-
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