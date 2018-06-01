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Torununun yemin töreninden dönerken kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 17:10 | Son Güncelleme

BİLECİK'te torununun askeri birlikteki yemin törenine katıldıktan sonra motosikletiyle Sakarya'ya dönen Nevzat Sancak (70), tünel içerisinde plakası belirlenemeyen kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Torununun yemin töreninden dönerken kazada öldü

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te torununun askeri birlikteki yemin törenine katıldıktan sonra motosikletiyle Sakarya'ya dönen Nevzat Sancak (70), tünel içerisinde plakası belirlenemeyen kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Bilecik- Osmaneli karayolunun 5'inci kilometresindeki Ertuğrulgazi Tüneli'nde meydana geldi. Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'nda acemi eğitimini tamamlayan torunu Levent Sancak'ın yemin törenine katıldıktan sonra 54 D 4903 plakalı motosikletiyle Sakarya'ya gitmekte olan Nevzat Sancak'a, plakası henüz belirlenemeyen kamyon çarptı. Levent Sancak olay yerinde hayatını kaybetti. Sancak'ın cenazesi Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Torununun yemin töreninden dönerken kazada öldüTorununun yemin töreninden dönerken kazada öldüTorununun yemin töreninden dönerken kazada öldüTorununun yemin töreninden dönerken kazada öldü

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