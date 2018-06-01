Torununun yemin töreninden dönerken kazada öldü

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te torununun askeri birlikteki yemin törenine katıldıktan sonra motosikletiyle Sakarya'ya dönen Nevzat Sancak (70), tünel içerisinde plakası belirlenemeyen kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Bilecik- Osmaneli karayolunun 5'inci kilometresindeki Ertuğrulgazi Tüneli'nde meydana geldi. Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'nda acemi eğitimini tamamlayan torunu Levent Sancak'ın yemin törenine katıldıktan sonra 54 D 4903 plakalı motosikletiyle Sakarya'ya gitmekte olan Nevzat Sancak'a, plakası henüz belirlenemeyen kamyon çarptı. Levent Sancak olay yerinde hayatını kaybetti. Sancak'ın cenazesi Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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