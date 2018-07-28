Torunuyla aynı odada yakaladığı genci öldüren dede tutuklandı

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- FRANSA'dan tatile geldiği memleketi Denizli'nin Çivril ilçesinde, 16 yaşındaki kız torunuyla odada birlikte yakaladığı İsmet Kızıl'ı (20) av tüfeğiyle vurarak öldüren Mehmet Ali Y. (62), tutuklandı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Çıtak Mahallesi'nde meydana geldi. Fransa'da yaşayan Mehmet Ali Y., yaz tatilini geçirmek için kız torunu D.T. ile memleketi Çivril'e geldi. Mehmet Ali Y., gece, iddiaya göre torunu D.T.'nin bulunduğu odadan sesler geldiğini duyunca kontrol etmek istedi. Girdiği odada, torununu İsmet Kızıl ile uygunsuz şekilde yakalayınca öfkelendi. Mehmet Ali Y., Kızıl'ı göğsünden av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Silah sesini duyan komşuları, jandarmaya ve sağlık ekibine haber verdi. Ağır yaralanan Kızıl, ambulansla kaldırıldığı Çivril Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen öldü. Mehmet Ali Y., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Mehmet Ali Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ölen Kızıl'ın cenazesi ise dün yakınlarınca teslim alındı. Kızıl, cenaze namazının kılındığı Çıtak Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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