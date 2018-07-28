HABER

Torunuyla aynı odada yakaladığı genci öldüren dede tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 12:33 | Son Güncelleme

 FRANSA'dan tatile geldiği memleketi Denizli'nin Çivril ilçesinde, 16 yaşındaki kız torunuyla odada birlikte yakaladığı İsmet Kızıl'ı (20) av tüfeğiyle vurarak öldüren Mehmet Ali Y.

Torunuyla aynı odada yakaladığı genci öldüren dede tutuklandı

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- FRANSA'dan tatile geldiği memleketi Denizli'nin Çivril ilçesinde, 16 yaşındaki kız torunuyla odada birlikte yakaladığı İsmet Kızıl'ı (20) av tüfeğiyle vurarak öldüren Mehmet Ali Y. (62), tutuklandı.
Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Çıtak Mahallesi'nde meydana geldi. Fransa'da yaşayan Mehmet Ali Y., yaz tatilini geçirmek için kız torunu D.T. ile memleketi Çivril'e geldi. Mehmet Ali Y., gece, iddiaya göre torunu D.T.'nin bulunduğu odadan sesler geldiğini duyunca kontrol etmek istedi. Girdiği odada, torununu İsmet Kızıl ile uygunsuz şekilde yakalayınca öfkelendi. Mehmet Ali Y., Kızıl'ı göğsünden av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Silah sesini duyan komşuları, jandarmaya ve sağlık ekibine haber verdi. Ağır yaralanan Kızıl, ambulansla kaldırıldığı Çivril Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen öldü. Mehmet Ali Y., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Mehmet Ali Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ölen Kızıl'ın cenazesi ise dün yakınlarınca teslim alındı. Kızıl, cenaze namazının kılındığı Çıtak Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Torunuyla aynı odada yakaladığı genci öldüren dede tutuklandı

PARTNERYok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...Yok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...
Ağaç cipin üzerine devrildiAğaç cipin üzerine devrildi
TIR devrildi; 6 ton arpa yola saçıldıTIR devrildi; 6 ton arpa yola saçıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!

Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Trabzon'da büyük skandal! Henüz 3 yaşında büyük şok yaşadı

Trabzon'da büyük skandal! Henüz 3 yaşında büyük şok yaşadı

İstanbul Avcılar’daki çuvala bağlı bulunan cesetten kayınpeder cinayeti çıktı! Katil gelini ve arkadaşı çıktı!

İstanbul Avcılar’daki çuvala bağlı bulunan cesetten kayınpeder cinayeti çıktı! Katil gelini ve arkadaşı çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.