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Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 10:15 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank skandalının kritik ismi 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Meğer Tosun sadece vatandaşı değil eşini de kandırmış... Aldatıldığını ve 1 milyon lira tazminat ve 5 bin lira nafaka istediğini söyleyen Sıla Aydın kocasının miktarı fazla bularak kabul etmediği için boşanamadıklarını iddia etti

Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında bir numaralı zanlı olarak aranan CEO Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ek ifade verdi. Tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla dün soruşturmayı yürüten savcılığa ifade veren Aydın, evliliğine dair bilgiler de verdi.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Sıla Aydın, avukatı Abdullah Yürük eşliğinde verdiği ifadesinde boşanmak için 5 bin lira nafaka, 1 milyon lira da tazminat istediği için eşi Mehmet Aydın'ın boşanmayı kabul etmediğini anlattı.

'BİRLİKTE URUGUAY'A GİTTİK'

Mehmet Aydın ile 2016 yılında arkadaş ortamında tanıştıklarını ve sevgili olduktan sonra evlendiklerini anlatan Sıla Aydın ek ifadesinde şunları söyledi:

"Evlendikten sonra birlikte Uruguay'a da gittik. Daha sonra aramızda anlaşmazlıklar çıktı. İşleri sürekli yurt dışındaydı. Ayrıca beni aldattığından şüphelenmiştim. Boşanmak istedim. En son 3 Ocak'ta İstanbul'da görüştük. Bu konuları konuştuk. Boşanma 5 bin lira nafaka 1 milyon lira da tazminat istedim. Kabul etmediği için boşanamadık. Mahkemeye gelmek de istemiyordu. Avukatların kendi arasında bu boşanma işini halletmesini istiyordu. Bu nedenle boşanma işimiz olmadı.' dedi.

KIRMIZI BÜLTENLE HER YERDE ARANIYOR

Çiftlik Bank organizasyonunun kurucusu olan Mehmet Aydın, onbinlerce kişinin milyonlarca lirasını dolandırılmasına ilişkin olarak Kırmızı Bülten ile dünyanın her yerinde aranıyor. Aydın'ın nerede olduğuna dair henüz bir bulgu yok. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ise devam ediyor

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Mehmet Aydın tosun Çiftlik Bank Sıla Aydın

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