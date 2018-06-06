Tosya Dipsiz Göl Milli Parkı'ndaki boş otelde yangın çıktı

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde bulunan Dipsiz Göl Milli Parkı'nda bulunan, içerisi boş olan ahşap otelde yangın çıktı. Tosya Dipsiz Göl Milli Parkı'ndaki Dipsizgöl Otel'de saat 14.30'da çıkan yangını gören bölgedeki köylüler, itfaiyeye haber verdi. Orman İşletme Müdürlüğü ve Tosya İtfaiyesi'ne bağlı ekipler, yangını söndürmeye çalışsa da bina küle döndü. YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR Özellikle yaz aylarında binlerce kişinin uğrak yeri olan Dipsiz Göl Milli Parkı’nın işletmeciliği 49 yıllığına Tosya'dan bir şirkete verilmişti. Önceki hafta da Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Dipsiz Göl Milli Parkı'nın yeniden revize edilmesi için onay verildiği ve işletmeciyle olan sözleşmenin fesh edilerek yeniden ihaleye çıkarılacağı açıklanmıştı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlatırken, kundaklama şüphesi üzerinde de duruluyor.
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