Tosya’da 7 evin kül olduğu yangında, 1 kadın kayıp (2)

KEMİK PARÇALARINA ULAŞILDI
Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Özboyu köyündeki yangın sonrasında kayıp olduğu ortaya çıkan 85 yaşındaki Döndü Kansız’a ait olduğu sanılan kemik parçalarına 20 saat sonra ulaşıldı. Yanan evin enkazında bulunan ve yaşlı kadına ait olduğu sanılan kemik parçaları incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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