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Tosya’da göçmen kaçakçılarına ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 11:00 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 4 kişiye 6 yıl hapis cezası ve toplam 25 bin lira para cezası verildi.Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi D-100 karayolunda Ekim 2017 tarihinde bir tır içinde mültecilerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 06 FY 22 plakalı tır içinde 147 kişiden oluşan Pakistan ve Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Tosya’da göçmen kaçakçılarına ceza yağdı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 4 kişiye 6 yıl hapis cezası ve toplam 25 bin lira para cezası verildi.
Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi D-100 karayolunda Ekim 2017 tarihinde bir tır içinde mültecilerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 06 FY 22 plakalı tır içinde 147 kişiden oluşan Pakistan ve Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı. Olay sonrası göçmenleri taşıyan tır sürücüsü ve 3 kişi gözaltına alınarak Tosya Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmişlerdi. 147 kaçak göçmenin kaçakçılık faaliyetini organize ettikleri iddiasıyla Tosya Adliyesinde davaları görülen 4 kişiye, 6 yıl hapis ve 25 bin lira para cezası verildi.

Tosya’da göçmen kaçakçılarına ceza yağdı

Tosya’da göçmen kaçakçılarına ceza yağdı

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