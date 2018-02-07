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Tosya'da korkutan köy yangını

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 09:51 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Tosya ilçesine bağlı Özboyu köyünde çıkan yangında 6 ev kullanılmaz hale geldi.

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA(Kastamonu),(DHA)- KASTAMONU'nun Tosya ilçesine bağlı Özboyu köyünde çıkan yangında 6 ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Özboyu köyünde çıktı. Köyde oturan Bahri ve İsmail Kansız'ın yaşadığı iki katlı ahşap evin alt katında bulunan marangoz atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişiğindeki beş ev ve bir ahıra da sıçradı. Köyde paniğe yolaçan yangına kastamonu ve çevre ilçelerdeki itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında yaralanan 2 kişi ile dumandan etkilenen 6 kişi, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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