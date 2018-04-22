Tosya’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen trafik Kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Abdullah E. idaresindeki 34 GGB 29 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüjde yan durdu. Kazada araçtaki 12 yaşındaki Nisa Nur Bülbül hayatını kaybederken, Abdullah E, Emine E. ve Ahmet B. ile ismi tespit edilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerine çok sayıda jandarma ve bölge trafik ekipleri gelerek, yol emniyet tedbirlerini aldı.
Kazayı gören bir vatandaş, "Ben motosiklet ile kaza yapan aracın arkasından gelmekte idim. Bir ara araba refüje düştü ve sonra takla atmaya başladı. Daha sonra araç refüjde yanının üstüne durdu. Biz hemen arabayı düz hale getirerek aracın içindekileri çıkarttık’’ dedi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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