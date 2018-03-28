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Tosya'da trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 21:39 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, H.A.

Tosya'da trafik kazası: 2 yaralı

Emre ÇİLOĞLU/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, H.A. (40) yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun sağındaki kanala uçtu, iki kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, D-100 karayolu Papazönü mevkiinde meydana geldi. Samsun istikametinden İstanbul'a giden H.A. yönetimindeki 55 KT 227 plakalı minibüs, Tosya-İstanbul yolunun 17'nci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki kanala uçtu.
Araçta sıkışan sürücü H.A. ve babası R.A. (65), çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen emniyet güçleri ve vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartılmaya çalışıldı. Ancak aracın kapılarının sıkışması ve aracın durduğu yer nedeniyle bu mümkün olmadı.
Olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin kapıları keserek açması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tosya'da trafik kazası: 2 yaralıTosya'da trafik kazası: 2 yaralıTosya'da trafik kazası: 2 yaralıTosya'da trafik kazası: 2 yaralı

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