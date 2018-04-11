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Tosya’da trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 00:54 | Son Güncelleme

KASTAMONU (İHA)

KASTAMONU (İHA)

Tosya’da trafik kazası: 2 yaralı

1 / 6

Tosya’da trafik kazası: 2 yaralı

Tosya’da trafik kazası: 2 yaralı
2 / 6

Tosya’da trafik kazası: 2 yaralı

Tosya’da trafik kazası: 2 yaralı
3 / 6

Tosya’da trafik kazası: 2 yaralı

Tosya’da trafik kazası: 2 yaralı
4 / 6

Tosya’da trafik kazası: 2 yaralı

Tosya’da trafik kazası: 2 yaralı
5 / 6

Tosya’da trafik kazası: 2 yaralı

Tosya’da trafik kazası: 2 yaralı
6 / 6

Tosya’da trafik kazası: 2 yaralı

Tosya’da trafik kazası: 2 yaralı
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