Tosya’da yangında hayatını kaybeden yaşlı kadının kemikleri enkaz altında bulundu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonrasında 8 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmiş ve yangında 81 yaşındaki Döndü Kansız isimli yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetmişti. İş makinelerinin katıldığı arama çalışmalarında, Kansız’a ait olduğu düşünülen kemikler bulundu.

Yangın sonrası yaşlı kadının cesedinin bulunması için yangın alanında arama çalışmaları sabahın ilk saatleri ile başlatıldı. Arama çalışmalarına AFAD ekipleri ve Tosya İlçe Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri birlikte yürüttü. İş makinelerinin katıldığı arama çalışmalarında yangında yanarak hayatını kaybeden Döndü Kansız’a ait olduğu düşünülen kemikler bulundu.

Yangın alanından çıkarılan kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kuruluna gönderildi.