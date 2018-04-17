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Tosya’da yolcu bileti kesilen 50 kaçak göçmen yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 00:06 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri tarafından, bir otobüs içinde yolcu bileti kesilmiş 50 kaçak göçmen yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Türkiye’ye yasadışı yollarla Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinden giriş yapan göçmenler İstanbul’a gitmek için yola çıktıları ve kaçak yollarla Avrupa ülkelerine gitmek istedikleri öğrenildi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri tarafından, bir otobüs içinde yolcu bileti kesilmiş 50 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Türkiye’ye yasadışı yollarla Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinden giriş yapan göçmenler İstanbul’a gitmek için yola çıktıları ve kaçak yollarla Avrupa ülkelerine gitmek istedikleri öğrenildi. Jandarma ekipleri, D-100 karayolunda bir otobüsün içinde mültecilerin olduğu ihbarı yapıldı. Takibe aldıkları 34 UF 23 plakalı otobüs kontrol noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde 50 Pakistan ve Afgan uyruklu kaçak göçmene seyahat amaçlı yolcu bileti kesildiği anlaşıldı.
Kaçak göçmenler kontrolleri yapıldıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Kaçak göçmenleri taşıyan 3 otobüs görevlisi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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