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Tosyalı şoför otobüsün bagajında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 17:57 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesi nüfusuna kayıtlı otobüs şoförü, uyumak için girdiği bagajda ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Antalya seferini yapan özel bir şirkete ait yolcu otobüsü şoförü Yakup Değirmenci, dün gece yarısı Afyonkarahisar’da mola vererek burada direksiyonu yardımcı şoföre teslim etti.

Kastamonu’nun Tosya ilçesi nüfusuna kayıtlı otobüs şoförü, uyumak için girdiği bagajda ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Antalya seferini yapan özel bir şirkete ait yolcu otobüsü şoförü Yakup Değirmenci, dün gece yarısı Afyonkarahisar’da mola vererek burada direksiyonu yardımcı şoföre teslim etti. Daha sonra kendisi, istirahat etmek için otobüsün bagajında özel olarak hazırlanan istirahat yerinde yatmak için girdi.
Sabah saatlerinde Burdur’da mola veren otobüste yolcuların inmesi sonrası otobüs görevlisi, istirahate çekilen Yakup Değirmenci’yi uyandırmak istedi. Görevli, hareketsiz yatan Değirmenci’nin durumunu gördüğü anda olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yakup Değirmenci’nin vefat ettiğini tespit etti.
Tosya ilçesi Çepni köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Yakup Değirmenci’nin cenazesinin defin işlemleri için köye getirileceği öğrenildi.

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