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Trabzon açıklarında denizde bir erkek ceset bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 20:00 | Son Güncelleme

Trabzon’un Yomra ilçesi Kaşüstü mahallesi açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, Kaşüstü açıklarında balıkçıların denizde bir erkek cesedi görmesi üzerine Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verildi.

Trabzon’un Yomra ilçesi Kaşüstü mahallesi açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kaşüstü açıklarında balıkçıların denizde bir erkek cesedi görmesi üzerine Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden alınan ceset otopsi için Trabzon Adli Tıp Morgu’na kaldılırken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi.

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