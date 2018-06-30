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Trabzon'da alkollü kamyonet sürücüsü spor araçta giden 2 kuzene dehşeti yaşattı!

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 16:32 | Son Güncelleme

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, kamyonetin sıkıştırdığı üstü açık spor otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Gizem İlik (26) ile kuzeni Eray Çolak (15) yaralandı. Polisin takibi sonucu yakalanan kamyonet sürücüsü T.Z.T.'nin 2.60 promil alkollü olduğu ve daha önce ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Trabzon'da alkollü kamyonet sürücüsü spor araçta giden 2 kuzene dehşeti yaşattı!

Kaza, önceki gece Ortahisar ilçesi Akyazı tünel çıkışında meydana geldi. İddiaya göre T.Z.T. yönetimindeki 61 JB 814 plakalı kamyonetle, Gizem İlik'in kullandığı 61 AG 306 plakalı üstü açık spor aracı sıkıştırdı. Kamyonetin sağ tarafından çarptığı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı ve takla attı.

ARAÇTAN SAVRULDULAR

Kazada, Gizem İlik ile dayısının oğlu Eray Çolak araçtan savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Butik işletmecisi Gizem İlik ile Eray Çolak tedavi altına alındı.

KAMYONETTEN İÇKİ ŞİŞELERİ ÇIKTI

Olay yerinden geçen sivil polis ekiplerinin takibe aldığı kamyonet sürücüsü kaçmaya çalışırken durduruldu. Sürücü, T.Z.T. gözaltına alınırken kamyonette içki şişeleri bulundu. Sürücünün 2.60 promil alkolü olduğu belirlendi.

DAHA ÖNCE DE EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Kamyonet sürücüsü T.Z.T.'nin daha öncede ehliyetine el konulduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Trabzon Ortahisar Gizem İlik Eray Çolak trafik kazası Alkollü sürücü kamyonet spor araç

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