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Trabzon'da istinat duvarı çöktü, araçlar altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 10:18 | Son Güncelleme

Trabzon'un Ortahisar İlçesi'ne bağlı Pelitli Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde Toplu Konutlar'ın bulunduğu sitenin istinat duvarı çöktü. Çok sayıda araç çöken duvarın altında kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Pelitli'de bulunan Toplu Konutlar'a ait sitenin istinat duvarı bu sabah saatlerinde büyük bir gürültü ile çöktü.

İHA'nın haberine göre çöken duvarın altında çok sayıda araç kaldı. Sabah erken saatlerde olayın meydana gelmesi nedeniyle olayda ölen veya yaralanan olmazken, büyük maddi hasar oluştu. Belediye ve jandarma ekipleri bölgeye geçerek çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Salih Mutlak Trabzon Ortahisar Pelitli

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu belediyeler allah aşkına ne işe yararlar ? ancak su parası topla, gariban seyyar satıcıların ekmeğini elinden all.. adam kentsel dönüşüm için koskoca binayı yıkıyor, yıkmak için belediyeye para yatırıyor ancak yıkarken hiçbir güvenlik önlemi almıyor, bu nasıl anlayıştır, avrupada ufak bir kulübeyi yıkarken bile en az 1 ay üzerinde mühendisler çalışma yapıyor tüm güvenlik önlemlerini alıyor, bizim kiler ise yıkım parasını alıyor, sonra işi yıkacak firmanın insafına bırakıyor, rezillik rezillik rezillik!
Belediye çok zayıf büyük şehir olduk sadece emlak vergi ve akla gelmeyen kısımlarda ödediğimiz paralar arttı sahiller yok oldu denize sıfır yomra ilçesinde binalar dikildi söğütlü keza aynı arkası parası olana kanun yok gibi anlamakta güçlük çekiyorum ne yasası ne kanunu kimsenin umrunda değil yeterki paran olsun nasıl yok ediliyor güzelim Trabzonumuz beton yığınına döndü bu konuda emeği geçenleri ALLAHA HAVALE EDİYORUM
Belediye çok zayıf büyük şehir olduk sadece emlak vergi ve akla gelmeyen kısımlarda ödediğimiz paralar arttı sahiller yok oldu denize sıfır yomra ilçesinde binalar dikildi söğütlü keza aynı arkası parası olana kanun yok gibi anlamakta güçlük çekiyorum ne yasası ne kanunu kimsenin umrunda değil yeterki paran olsun nasıl yok ediliyor güzelim Trabzonumuz beton yığınına döndü bu konuda emeği geçenleri ALLAHA HAVALE EDİYORUM
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