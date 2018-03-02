Trabzon'da istinat duvarı çöktü, araçlar altında kaldı

Edinilen bilgilere göre, Pelitli'de bulunan Toplu Konutlar'a ait sitenin istinat duvarı bu sabah saatlerinde büyük bir gürültü ile çöktü.

İHA'nın haberine göre çöken duvarın altında çok sayıda araç kaldı. Sabah erken saatlerde olayın meydana gelmesi nedeniyle olayda ölen veya yaralanan olmazken, büyük maddi hasar oluştu. Belediye ve jandarma ekipleri bölgeye geçerek çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.