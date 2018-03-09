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Trabzon'da okulda tuvalet krizi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 06:44 | Son Güncelleme

İşadamı Halit Özdağ, Trabzon'da yaptırıp Milli Eğitim Bakanlığı’na devrettiği okulu ziyarete gitti. Özdağ, yaklaşık 50 kabinden oluşan alafranga tuvaletlerin, klasik tuvalete dönüştürüldüğünü görünce tepki gösterdi.

Trabzon'da okulda tuvalet krizi

İşadamı Halit Özdağ, Trabzon’un Araklı İlçesi’nde 5 yıl önce 11 milyon lira harcayarak 2 blok halinde 40 derslikli okul yaptırdı. Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen okulun bir binası 4 yıl önce imam hatip anadolu kız lisesi olarak hizmet vermeye başladı. Okulda 132’si pansiyonlu 374 öğrenci eğitim görürken diğer blok ise imam hatip kız ortaokulu olarak 2 yıl önce geçici olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na verildi. Bu binada da 90 öğrenci eğitim alıyor.

"HAYATIM AVRUPA'DA GEÇTİ"

Özdağ geçtiğimiz günlerde okula yaptığı ziyarette her katta bulunan ve yaklaşık 50 kabinden oluşan alafranga tuvaletlerin, klasik tuvalete dönüştürüldüğünü gördü. Tepki gösteren Özdağ, “Hayatım Avrupa’da geçti. Bu okulların tuvaletlerini Japonya’daki bir okuldan aldığım örnek proje üzerine yaptırmıştım. Gördüm ki okul idaresi bunların hepsini kaldırıp atmış” dedi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre Özdağ, “Klozet sistemi İslami kurallara uygun değilmiş. Öğrenciler klozet kullanmayı bilmiyormuş. Bilmiyorlarsa öğret senin işin ne. Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikâyet dilekçesi verdim, savcılığa da suç duyurusunda bulunacağım” diye konuştu.

Tuvaletlerin yaklaşık bir yıl önce değiştirildiğini belirten okul yöneticileri gerekçeyi “Zorunluluktan yapıldı. Birçok öğrenci köylerden geliyor. Klozet kullanmasını bilmiyorlar. Ortaokulda okuyan öğrenciler içine düşüyor. İslami açıdan da kullanılmaları doğru değil” sözleriyle dile getirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş ise olayla ilgili inceleme başlatıldığı bilgisini verdi.

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Trabzon Okul tuvalet alaturka tuvalet

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
bu ülkede gericilik diz boyu 90 ları özler olduk
okulu yaptıran abimiz boşaltım bağlarının alafarangada tam olarak açılmadığını bilmiyor, tıbbi bilgi ile ikna olur.
@ozgr_1986_uydpb işte öküzlüğün bukadarınada pes madem tıp la ilgili de neden hastahanelerde ünüversitelerde yasaklanmıyor.yok yok seni dünyaya getirmek için tohumlanırken alış sisteminde tıp en bir hata oluşmuş sanırım
Abi avrupalı hristiyan olabilir ama burası hala müslüman ülkesi ve teharetin ne olduğunu bilmiyorsan kardeşim, başkasının dinine saygı göstereceksin. Bu arada taharetsiz arkadaşlar, taharetlileri gerici olarak görüyorlarsa, tarahete ihtiyaç duyulmayan başka ülkelere gitsinler. İlericiliklerini orada yaşasınlar..
Alafranga tuvalette taharet musluğu olmadığını nerden çıkardın? Sizin köydeki klozet avrupadan mı geliyor da taharet musluğu yok, ya da hala bahçedeki deliğe mı s.çıp maşrapayla mı yıkıyorsunuz?
Ne alaka? Gericikik mi hayir temizlikle ilgili birsey o. Bizde saglik problemi yuzunden tuvalet bu sekil. annemsakat. muslumaniz diye sagligimi ertileyelim... ve gerici olarak goren sendin bence. soyledigine gore. Bizim insanimizin cogu temizdir. g...tu b.klu gezmez.
Halit bey okulu yaptırıp verdiniz. Böyle b.ktan işlerle uğraşmayın artık. her kata 1 alafranga yeterdi. sizde b.kunu çıkarmışsınız yani...
hemen başlat soruşturmayı sanki okul kendi cebinden verdi tadilat masrafını il müdürlüğünden milli eğitim müdürlüğünden izinde istemiştir ödenekte istemiştir sen hayırdır hemşerim bu tadilat nerden çıktı demezsen şimdi soruşturma açarsın
imam okulunda çağdaş gençliğin yobaz gençliğe dönüşmesini sorun olarak görmeyip çağdaş tuvaletin ilkel tuvalete dönüşmesi mi sorun olarak görülmüş?
@hasananbar çağdaş tuvalet dediğin herkesin g..nün değdiği hijyenden eser olmayan, oturma pozisyonu nedeniyle tam boşaltımı engelleyen tembel içi tuvalet mi oluyor. siz avrupadaki her b... çağdaş zannedin türkler tuvalet kullanırken avrupalılar kovalara yapıp camdan döküyordu şemsiyenin icadı da kafaya pislik düşmesin diye fransada olmuştur. bizden 100 yıllar sonra tuvalet kullanmaya başlamış bir topluma tapın siz.
Sıkıntımıza bakarmısın yav.Trabzonlu olarak utandım.
SAĞLIKLI OLAN ZATEN KLASİK YER TUVALETİDİR ALAFRANGA DEĞİL ALAFRANGANIN TEK ARTISI YAŞLILAR VEYA HASTALAR İÇİN ÇÖMELMEDE ZORLANDIKLARI İÇİN İYİ OLUYOR.
Ortaokul çocuğu içinemi düşüyormuş.Güldürmeyin adamı.Alafranga tuvaletlerinin kaldırılma amacını bal gibi biliyorsunuz.Adam ne güzel bir bina bırakmış siz nelerin peşindesiniz.Bu çocuklar okuyup ülke dışına çıktıklarında ne yapacaklar.yere mi yapacaklar.
2018 yılında tartıştığımız şeye bak.Bu beyinler olduğu müddetçe bu ülke bir adım bile ileri gidemez.Demek ki neymiş?Kendi askeri aracını yapmakla olmuyormuş.Şu beyinleri de bir zahmet saf dışı bırakında,ülke ileri gidebilsin.
islami açıdan uygun değşilmiş haydaaaaa.ulen dangalak eğitmen sana ne söylense az.böyle eğitim veriyorsunuz ha.neymiş köyden gelmiş .sen ki çiş yapmayı öğretemiyecek kapasite de isen senin eğitiminden ne olur ha.nerde o yerin yetkilisi.bide egitimde çağ atlamısız.hadi ordan bu eğitim ve tedrisat kadtosu ile hem vallahi hem billahi bir bok olmaz.yazıklar olsun sizlere
Hepte farkettiniz mi akp nin olduğu yerlerde problemler oluyor Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
BU ŞAHIS HAYIR YAPMAKTAN ÇOK YAPTIĞI HAYIRLARLA EGOSUNU TATMIN ETMEYE ÇALIŞAN BİRİSİ. BEN SİZİN KRALINIZIM BEN NE DERSEM NASIL YAPARSAM ÖYLE OLUR DİYEREK YAPTIKLARINIDA İNSANLARIN BAŞINA KAKAN YAPTIĞI İŞLERDE LAF DİNLEMEZ SÖZ ANLAMAZ 80 YAŞINDA KANUNEN İMZA YETKİSİ BİLE BULUNMAYAN BİR ADAM. ORTADAKİ MESELEDE TAMAMEN MEB İN BİLGİSİ DAHİLİNDE YAPILAN BU İŞİ SİZ NASIL BENDEN MÜSADE ALMADAN YAPARSINIZ BENDE YAPAYIM SİZ GÖRÜN MANTIĞI. AYRICA BU BKTAN OLAYI HABER DİYE BURAYA TAŞIYANLARIDA KINIYORUM.ACABA KAÇ PARAYA YAPTINIZ BU HABERİ MERAK EDİYORUM.AYRICA BU İŞ VELİLERİN İSTEĞİYLE YAPILMIŞTIR...
hadi hepsi kabul tamam. Klozet kullanımı ve islama uygun olmayışı!! Bunu biri açıklasın lütfen.
OKUL MÜDÜRÜ, İŞİ DÖNDÜRÜP DOLANDIRIP HASSAS TARAFIMIZ OLAN İSLAMA BAĞLAMIŞ.
Devletin parasını boş yere çarçur etmek budur işte.. Eğitmek göstermek zor geldi. Dini baskılara boyun eğmek kolay geldi..
Eğitim cahilliği giderir eşeklik baki kalır sözü bu durum karşısında tam yerine denk geldi ayrıca eğitimci olupta eğitilmesi gereken o kadar çok kişi varki bunuda dikkate almak gerekir
alafranga tuvalet mikrop yuvası herkes oturuyor pis en güzel klasik
Ne kadar göze şık ve güzel görünse de bu klozet sistemi toplu yerlerde bana sağlıklı gelmiyor.Alışveriş merkezi gibi toplu yerlerde adam gelip ayakta işeyip sifonu bile çekmeden gidiyor.Sonra sen gel kıçını o klozete koy.Klozet kapak örtüsü olmayan bir ton avm var.İnsanlar bu kağıtları atıp kanalı tıkıyor diye koyulmuyor.Başkasının kıçını koyduğu yere ben oturmak zorunda mıyım.
Bizim tuvalet anlayışımız alışka lığımız bu porselen sıçma kutusuna ters. Okul lan bura. Zaten yeteri kadar temiz olmuyor.
okulu yaptırıp meb lığına devretmişin daha niye milletin bokunun derdindesin madem burnunu tualetlere sokacaktın umumi tualet açıp işletseydin
Okul doğrusunu yaptı. Biz de söktük. Gerekçemiz sadece hijyendi. Bu tür tuvaletleri bir kaç yıl biz de kullandık. Ama hep sorun oldu. Şikayetçi olan vatandaş öğrencilerle ve okul yöneticileriyle görüşşün, hak verecektir.
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