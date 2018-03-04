Trabzon'da toprak kayması! Karayolu ulaşıma kapandı

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 23.00 sıralarında Akçaabat ilçesinin Yıldızlı mahallesi ile Derecik mahallesi arasındaki karayolunda toprak kayması meydana geldi.
Sera Gölü kenarından geçen yolda istinat duvarı çalışmasının hemen yanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, çevredeki vatandaşlara ait bir iş makinesi yardımı ile yol açma çalışması başlatıldı.
Toprak kaymasına geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışların neden olduğu belirtilirken, polis ve jandarma ekipleri yolda tedbir alarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.
(İHA)
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