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Trabzon'da Türk bayrağını yere atan şahsın görüntüsü büyük tepki çekti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 12:09 | Son Güncelleme

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir iş yerinin önünde asılı bulunan Türk bayrağını yoldan geçerken alıp yere atan şahıs güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Trabzon’da Türk bayrağını yoldan geçerken alıp yere atan şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi İnönü mahallesinde bir iş yerinin önündeki ağaçları korumak için oluşturulan kafesin üzerine asılan Türk bayrağı kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bulunduğu yerden sökülerek yere atıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, durumu öğrenen mahalle sakinleri olaya tepki gösterdi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şahsın kimliğini tespit ederken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
onu bulursa bizimkiler neler yapmazlar. Trabzon'da yaşayamaz artık o.
@hu6167 eskidendi sizinkiler bir şey yapardı ama,şimdi hiç ümidim yok. Yalan talan hırsızlık diz boyu, senin köpründen 110 tl geçiliyor diyor kimse bir cevap vermiyor,bu talan değil mi?
yıllardır hükümet ve yetkililer Türk diye bir ırk yok dediler,asıl saldırı bunlar ile başladıibu çirkin hain ifadeler sonucu böyle pisliklerde üredi cesaret aldı, adalat olarak ne yapacaksınız hiç bir şey,ifade alıp salıverilecek.
kesin laz dır
ermeni tohumu
hain her yerde haindir. rumdur o rum
Büyük illerde yabancı uyruklu vatandaş barındırmayacaksın,,, adamlar eskisi gibi değil ülkeleri Türkiye yi sevmediği zaman onlarda hırçın davranıyor onun için memleketten kovacaksın bunları
kim bu rezil mahluk...
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