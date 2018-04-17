Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı, kazada yaşamını yitirdi

Fatih TURAN/YOMRA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Yomra ilçesinde kullandığı otomobil ile otobüse arkadan çarpan İl Emniyet Müdür Yardımcısı, 2'inci sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Akduman (47), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 04:00 sıralarında Yomra İlçesi Kaşüstü mevkiinde meydana geldi. Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı, 2'inci sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Akduman yönetimindeki 24 ER 404 plakalı otomobil, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, Ayhan akduman ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akduman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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