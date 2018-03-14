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Trabzon Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki hasta Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 13:24 | Son Güncelleme

Trabzon Havalimanı’na acil iniş yapan ambulans uçağın teknik bir arıza nedeniyle iniş izni istemesi ve ardından iniş yapmasının ardından uçaktaki hasta ambulansla alınarak Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Katar-Doha’dan İngiltere’ye bir hasta nakli sırasında yakıt ikmali için indiği Trabzon Havalimanı’ndan bu sabah kalktıktan kısa bir süre sonra uçakta meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle iniş izni isteyen ve alınan tedbirlerin ardından havalimanına güvenli bir şekilde inen ambulans uçaktaki hasta ambulansla alınarak Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Trabzon Havalimanı’na acil iniş yapan ambulans uçağın teknik bir arıza nedeniyle iniş izni istemesi ve ardından iniş yapmasının ardından uçaktaki hasta ambulansla alınarak Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Katar-Doha’dan İngiltere’ye bir hasta nakli sırasında yakıt ikmali için indiği Trabzon Havalimanı’ndan bu sabah kalktıktan kısa bir süre sonra uçakta meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle iniş izni isteyen ve alınan tedbirlerin ardından havalimanına güvenli bir şekilde inen ambulans uçaktaki hasta ambulansla alınarak Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanın görüntülenmesine hastane görevlileri izin vermezken,
hastanın ambulans uçaktaki sorunun giderilmesinin ardından İngiltere’ye gönderileceği bildirildi.
Hastanın beyin kanaması geçirdiği ve 78 yaşında Paulina Terasa Golding isimli İngiliz kadın olduğu belirtildi.

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