Trabzon Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki hasta Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı

Trabzon Havalimanı’na acil iniş yapan ambulans uçağın teknik bir arıza nedeniyle iniş izni istemesi ve ardından iniş yapmasının ardından uçaktaki hasta ambulansla alınarak Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Katar-Doha’dan İngiltere’ye bir hasta nakli sırasında yakıt ikmali için indiği Trabzon Havalimanı’ndan bu sabah kalktıktan kısa bir süre sonra uçakta meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle iniş izni isteyen ve alınan tedbirlerin ardından havalimanına güvenli bir şekilde inen ambulans uçaktaki hasta ambulansla alınarak Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanın görüntülenmesine hastane görevlileri izin vermezken,
hastanın ambulans uçaktaki sorunun giderilmesinin ardından İngiltere’ye gönderileceği bildirildi.
Hastanın beyin kanaması geçirdiği ve 78 yaşında Paulina Terasa Golding isimli İngiliz kadın olduğu belirtildi.
Pelin Çift’in Murat Bardakçı ile programı tartışma yarattı
İran'da düşen jetle ilgili yeni iddia: Pilotun cenazesi kayıp
ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama
İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek
Stephen Hawking'in korkutan kehanetleri: Dünyanın sonu yaklaşıyor
İzmir'de bir kadın evinde ölü bulundu
Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
Zaman yolcusu gelecekten gelen fotoğraftan sonra şimdi de sayısal loto sırrı paylaştı
AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum