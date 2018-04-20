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Trabzon Kitap Fuarı 5'inci kez açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 17:03 | Son Güncelleme

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Trabzon Kitap Fuarı törenle açıldı.

Trabzon Kitap Fuarı 5'inci kez açıldı

Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA) - TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Trabzon Kitap Fuarı törenle açıldı. Fuara katılanlar, 130 yayınevinin standını gezerek, kitapları inceledi.
Trabzon Kitap Fuarı, bir alışveriş merkezinde düzenlenen törenle 5'inci kez açıldı. Fuarın açılışına Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Gençlik ve Spor eski Bakanı Faruk Nafiz Özak, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar İlçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile çok sayıda yayınevi temsilcisi, yazar ve öğrenci katıldı. Mehter Takımı'nın konseriyle başlayan etkinliğin açılışında konuşan Gençlik ve Spor eski Bakanı Özak, Trabzon'un, ülkede metrekareye en fazla sanatçı düşen şehir olduğunu söyledi.
Trabzon Valisi Yavuz ise kitap okuma alışkanlığının önemine değinerek, "'Boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz?' dediğinizde 'Kitap okuyoruz' der insanlar. Ancak biz boş zamanlarımızda kitap okumayacağız, 'Kitap okumak için zaman ayıracağız' diyeceğiz. Bunu başaran bir şehiriz. İnşallah, bunu başaran bir millet olacağız" dedi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu da fuarın, bölgenin en büyük kitap fuarı olduğunu belirterek, "Bizim sevdamız, kitap sevgisini kitap kokusunu gelecek gençliğimize, ülkemizin geleceği olan evlatlarımıza, öğrencilerimize ve Trabzon halkına tekrar tekrar aşılamak. Doğu Karadeniz'in en büyük kitap fuarı olma özelliğine sahip 5'inci Kitap Fuarı'nın kitap sevgisini bütün yetişen kuşaklara, buraya teşrif edenlere ve Trabzon halkına aşılayacağına inanıyorum" diye konuştu.
100 yazar ve 100 yayınevi olarak planlanan; ancak katılımın yoğun olması nedeniyle bu sayıların 130'a düşürüldüğü fuarda, yazarlar, okuyucularla bir araya gelecek. Trabzon Kitap Fuarı, 29 Nisan'a kadar gezilebilecek.

FOTOĞRAFLI

Trabzon Kitap Fuarı 5'inci kez açıldıTrabzon Kitap Fuarı 5'inci kez açıldıTrabzon Kitap Fuarı 5'inci kez açıldıTrabzon Kitap Fuarı 5'inci kez açıldı

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