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Trabzon merkezli 5 ilde FETÖ Operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 17:19 | Son Güncelleme

Trabzon merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY Operasyonu’nda 9 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmak ve Örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen toplam 15 kişiye yönelik, Trabzon merkezli İstanbul, Kırıkkale, Ağrı, Erzurum ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Trabzon merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY Operasyonu’nda 9 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmak ve Örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen toplam 15 kişiye yönelik, Trabzon merkezli İstanbul, Kırıkkale, Ağrı, Erzurum ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şahıs yakalanırken, kalan 6 kişiye yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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