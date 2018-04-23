Trabzon merkezli 5 ilde FETÖ Operasyonu: 9 gözaltı

Trabzon merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY Operasyonu’nda 9 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmak ve Örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen toplam 15 kişiye yönelik, Trabzon merkezli İstanbul, Kırıkkale, Ağrı, Erzurum ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şahıs yakalanırken, kalan 6 kişiye yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
CHP’den İYİ Parti’ye geçen vekille AK Partili vekil arasında dikkat çeken diyalog
Son dakika: Suudi Arabistan'a yine füze atıldı
TBMM'de ‘Kürt illeri' gerginliği: 'Neresi o yer, yok öyle bir şey'
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!
ABD’de PKK skandalı!
Meral Akşener'e büyük şok!
Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarını uyardı
İstanbul'da balık-ekmek izdihamı
Genç kızın otostop macerası faciayla bitti
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum