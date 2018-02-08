Trabzon merkezli 7 ilde FETÖ/PDY Operasyonu

Trabzon merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonlarında aralarında Ardahan İl İmamı’nın yanı sıra muvazzaf askerlerin de bulunduğu 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Ardahan İl İmamı aynı zamanda İl mütevelli üyesi G.Ç.’yi üzerinde sahte kimlikle, Ankara ili ablalar yapılanması mensubu A.A

isimli bayanı ve İzmir FETÖ yapılanmasında yer alan Ü.S.Ö’yu yapılan operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

Trabzon merkezli toplam 7 ilde (İstanbul, Ankara, Kocaeli, Erzincan, Hatay,Adana ve Konya) eş zamanlı FETÖ/ PDY silahlı terör örgütü askeri mahrem yapılanması içerisinde yer alan toplam 9 kişiye yönelik (1 yüzbaşı, 1 teğmen, 5 astsubay ve 2 ihraç askeri öğrenci) yapılan operasyon neticesinde ise 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan yüzbaşı F. Y.’nin Konya Ereğli Askerlik Şubesi Başkanı olduğu belirlenirken, operasyonlarda Trabzon’un Of ilçesi Askerlik şubesi Başkanı Üstteğmen M. Ö. de yakalanarak gözaltına alındı. Firari bir sahsın aranmasına devam edildiği kaydedildi.