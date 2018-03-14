Trabzon Valiliğinden acil iniş yapan uçakla ilgili açıklama

Trabzon Valiliği, Trabzon Havalimanı’na acil iniş yapan ambulans uçağın teknik bir arıza nedeniyle iniş izni istediğini ve inişi güvenli şekilde gerçekleştirdiğini açıkladı.
Trabzon Valiliğinden yapılan açkılamada, "Yabancı menşeli özel bir hasta nakil uçağı Katar-Doha’dan İngiltere’ye bir hasta nakli sırasında yakıt ikmali için indiği Trabzon Havalimanı’ndan kalktıktan kısa bir süre sonra uçakta meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle iniş izni istemiştir. Gerekli tüm tedbirler alınmış olup, uçağın havalimanımıza inişi güvenli bir şekilde gerçekleşmiştir" denildi.
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