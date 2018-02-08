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Trabzon Valiliği’nden ’Santa Maria Kilisesi’ açıklaması

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 09:42 | Son Güncelleme

Trabzon’daki Santa Maria Kilisesi’nin bahçesinde geçtiğimiz hafta sonu bulunan cismin patlayıcı değil maçlarda taraftarların kullandığı sis çıkartıcı bir materyal olduğu belirtildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Trabzon’daki kiliseye her hafta saldırı oluyor" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Trabzon’daki Santa Maria Kilisesi’nin bahçesinde geçtiğimiz hafta sonu bulunan cismin patlayıcı değil maçlarda taraftarların kullandığı sis çıkartıcı bir materyal olduğu belirtildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Trabzon’daki kiliseye her hafta saldırı oluyor" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, "İçerikte yer alan ve 4 Şubat 2018’de meydana geldiği belirtilen olayın, 4 Şubat 2018 tarihinde ibadet maksadıyla açılan Santa Maria Kilisesi’nin görevlisinin fark etmesi ve haber vermesi üzerine konu İl Emniyet Müdürlüğümüzce incelemeye alınmış ve yapılan çalışma sonucu, 28 Ocak 2018 tarihinde ilimizde oynanan bir derbi futbol müsabakası öncesinde taraftarların eğlence maksadı ile kullandıkları sis çıkartıcı materyallerden birinin kilisenin önünden geçmekte olan kişilerce atılması sonucu meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmiş olup, olayın faili ya da faillerinin yakalanması için çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Kilisenin güvenliğinin sağlanmasına yönelik her türlü tedbir ilgili kurumlarca alınmaktadır" denildi.

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