Trabzon’a şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN ANNESİ: OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM
Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen, şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın (26) Düzköy ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu, başsağlığı diledi. Türk bayrağı asılan şehit evi, taziyeye gelen taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.
Şehidin annesi Emine Baştan, oğluyla şehit olmadan 4 gün önce telefonla konuştuğunu belirterek, "4 gün önce konuştum. 20 gün sonra geleceğim dedi bana. 'Oğlum bu işten vazgeç, gel' dedim. Bana 'Beş sene sözleşmem var' dedi. Böyle beklemezdim onu Allah'ımın adına çok şükür olsun, gurur duyuyorum oğlumla, ama çok içim yanıyor. Vatanımız sağ olsun dayanamıyorum" dedi.
Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın cenazesi yarın, Trabzon'un Düzköy ilçesinde düzenlenecek askeri törenin ardından Düzköy ilçesinde toprağa verilecek.
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