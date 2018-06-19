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Trabzon'a şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 11:07 | Son Güncelleme

SİİRT'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın acı haberi, Trabzon'un Düzköy ilçesindeki ailesini yasa boğdu.

Trabzon'a şehit ateşi düştü

Selçuk BAŞAR- İnan KALYONCU/DÜZKÖY (Trabzon), (DHA) - SİİRT'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın acı haberi, Trabzon'un Düzköy ilçesindeki ailesini yasa boğdu.
Siirt'in Eruh ilçesi Dağdöşü köyü mevkisinde, askerlerin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Baştan şehit oldu. Trabzon'un Düzköy ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit Baştan'ın acı haberi, askeri yetkililer eşliğinde annesine verildi. Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın babasının yaşamını yitirdiği, annesiyle birlikte yaşadığı ve 11 kardeşinin olduğu öğrenildi.
SON MESAJI YÜREK BURKTU
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın, operasyon öncesi, sosyal medya hesabından görüntülü mesaj yayınladığı ortaya çıktı. Şehidin son görüntülerinde, "Operasyona gidip, geleceğiz. Bakalım, kısmetimize ne düşecek. Yüce Türk milletine sevgi ve saygılarımı iletiyorum" dediği duyuldu. Şehit Baştan'ın, yine sosyal medyadan, Türk bayrağını öptüğü fotoğrafını 'Rengine kurban olduğum. Allah bu dünyada indiğini görmeyi nasip etmesin' notuyla paylaştığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Trabzon'a şehit ateşi düştüTrabzon'a şehit ateşi düştüTrabzon'a şehit ateşi düştüTrabzon'a şehit ateşi düştü

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