Trabzon'da '19'uncu Karadeniz Tiyatro Festivali'

Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA) - TRABZON'da, bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, Atatürk Alanı'ndaki açılışı töreniyle başladı. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun ev sahipliğindeki festival, 14 gün tiyatroseverleri bir araya getirecek. Trabzon Atatürk Alanı'nda açılışı gerçekleştirilen festival, bando eşliğinde Trabzon Devlet Tiyatrosu'na kadar yapılan kortej yürüyüşüyle devam etti. Yoğun katılımın sağlandığı yürüyüşün sonunda yöresel yemekler ikram edildi. Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun organizasyonunda 2- 15 Mayıs günlerinde gerçekleştirilecek festivalde Romanya, Gürcistan, Rusya, İngiltere, Brezilya'dan 5, Türkiye'den ise 3 grup, 2 farklı sahnede 16 oyun sahneleyecek. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, festivale ilişkin "Bu festivalde sadece Avrupa tiyatrolarını görmüyoruz. Avrasya'dan Afrika'dan tiyatroları da görüyoruz. Bu anlamda da zengin bir tiyatro repertuvarına sahip festival" dedi. Festivalde bu yıl Romanya’dan ‘Andrei Mureşanu Tiyatrosu’ ile ‘Gizli Pencere’, Başkortostan’dan ‘Salavat Devlet Başkurt Dram Tiyatrosu’ ve ‘Ziyaretçi’, Gürcistan’dan 'Bağımsız Kuklacılar Birliği Nike' ile ‘Yayınlanmamış Roman’, İngiltere’den ‘Levantes Dans Tiyatrosu’, ‘The Band’ ve Breazilya’dan ‘Academia de Palhaços’ ile ‘Elveda, Ölü Palyaçolar’ sahnelenecek. Türkiye’den ise Devlet Tiyatroları'nın 3 oyunla katılacağı festivalde, Ankara Devlet Tiyatrosu ‘Gün Batımı’nı, İstanbul Devlet Tiyatrosu 'Fatima’nın Erkekleri'ni ve Bursa Devlet Tiyatrosu ‘Karıncalar’ı sanatseverlerin beğenisine sunacak.
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