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Trabzon'da 40 kilo eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 21:19 | Son Güncelleme

TRABZON'da, gerçekleştirilen operasyonda bir otomobilda yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon TL olan 78 paket halinde 40 kilogram eroin ele geçirildi.

Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA) -TRABZON'da, gerçekleştirilen operasyonda bir otomobilda yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon TL olan 78 paket halinde 40 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şube ekipleri takibe aldıkları şüpheli bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada ön koltuğun altına gizlenen 78 adet paket halinde 40 kilogram eroin ele geçirildi. Eroinin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu belirtildi. Olayla ilgili Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

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