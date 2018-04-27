Trabzon'da askeri araç ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA)- TRABZON'un Tonya ilçesinde, askeri zırhlı kobra aracı ile kamyonet çarpıştı. Kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza bugün saat 21.00 sıralarında, Tonya-Vakfıkebir karayolunun 7'nci kilometresindeki Kayacan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Vakfıkebir ilçesinden Tonya ilçesine seyir halinde olan, içerisinde askeri personeli taşıyan zırhlı kobra aracı, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü karşı yönde gitmekte olan Ferhat Karadeniz yönetimindeki 61 VP 879 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle camı kırılan kamyonette bulunan sürücü ile yakınları Nazan Karadeniz ve Havva Birinci yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Vakfıkebir İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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