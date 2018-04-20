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Trabzon’da Bilirkişi Operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 17:20 | Son Güncelleme

Trabzon’da kamulaştırma bedellerinde usulsüzlük yaparak devleti milyonlarca lira zarara uğrattıkları belirlenen 7’si bilirkişi, 2’si adliye ve biri de kırtasiye çalışanı olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran bir gizli tanığın ifadeleri doğrultusunda “Kamu kuruluşlarını dolandırmak ve sahtecilik” suçlaması ile çoğunluğu kamu çalışanı 7’si bilirkişi, 2’si adliye çalışanı ve biri de kırtasiye çalışanı olmak üzere 10 kişi Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince 4 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda operasyon için düğmeye basıldı4 ay süren teknik ve fiziki takibin sonucunda operasyon için düğmeye basılırken, söz konusu 10 kişi geçtiğimiz günlerde gözaltına alınarak Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nde ifadelerine başvuruldu.

Trabzon’da kamulaştırma bedellerinde usulsüzlük yaparak devleti milyonlarca lira zarara uğrattıkları belirlenen 7’si bilirkişi, 2’si adliye ve biri de kırtasiye çalışanı olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran bir gizli tanığın ifadeleri doğrultusunda “Kamu kuruluşlarını dolandırmak ve sahtecilik” suçlaması ile çoğunluğu kamu çalışanı 7’si bilirkişi, 2’si adliye çalışanı ve biri de kırtasiye çalışanı olmak üzere 10 kişi Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince 4 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.

4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda operasyon için düğmeye basıldı
4 ay süren teknik ve fiziki takibin sonucunda operasyon için düğmeye basılırken, söz konusu 10 kişi geçtiğimiz günlerde gözaltına alınarak Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nde ifadelerine başvuruldu. İfadesi alınan şüphelilerden S.H’nin FETÖ/PDY’den KHK ile ihraç edildiği, gözaltına alınan bilirkişi uzmanları ile irtibat sağlayarak raporları mail ve fotokopi yoluyla aldığı, daha sonra raporda yapılacak oynamaların talimatını verdiği iddia edildi. Şahısların Trabzon merkez ve ilçelerinde gerçekleşen kamulaştırma bedellerinde usulsüzlük yapmak suretiyle devleti milyonlarca TL zarara uğrattıkları kaydedildi.
Soruşturma kapsamında, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alındıktan sonra işlemleri tamamlanan 10 kişi Trabzon Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye çıkartılan şahıslardan 8’i adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 2’si tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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