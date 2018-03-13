Trabzon’da bin 766 araç sürücüsüne 397 bin 565 TL ceza kesildi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir haftada bin 766 araç sürücüsüne toplam 397 bin 565 TL cezai işlem uyguladı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 132 adet mermi, 7 adet kurusıkı tabanca, 31 kilo 153,36 gram eroin, esrar, kokain, afyon ve metamfetamin, 11 adet extacy hap, 2 adet kumar makinası ve 1 adet 50 TL sahte para, 3 adet av tüfeği, 34 litre kaçak içki, bin 900 paket kaçak sigara ve 2 adet delici, kesici alet ele geçirildiği belirtildi.

FETÖ/PDY Terör Örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen 19 şahıs işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. İşletmeye uygun olmayan 4 otel-apart hakkında yasal işlem başlatılırken, değişik suçlardan arama kaydı olan 77 şahıs yakalandı, 5326 sayılı Kabahatler Kanunundan 72 şahsa işlem yapıldı. Hırsızlık, uyuşturucu, kasten yaralama, mala zarar verme, dolandırıcılık, cinsel saldırı ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet başta olmak üzere 48 olay aydınlatılmış ve 62 şüpheli şahıs yakalandı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise, toplam 5 bin 112 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, bin 766 araç sürücüsüne toplam 397 bin 565 TL cezai işlem uygulandı.