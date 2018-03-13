Trabzon’da bin 766 araç sürücüsüne 397 bin 565 TL ceza kesildi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir haftada bin 766 araç sürücüsüne toplam 397 bin 565 TL cezai işlem uyguladı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 132 adet mermi, 7 adet kurusıkı tabanca, 31 kilo 153,36 gram eroin, esrar, kokain, afyon ve metamfetamin, 11 adet extacy hap, 2 adet kumar makinası ve 1 adet 50 TL sahte para, 3 adet av tüfeği, 34 litre kaçak içki, bin 900 paket kaçak sigara ve 2 adet delici, kesici alet ele geçirildiği belirtildi.
FETÖ/PDY Terör Örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen 19 şahıs işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. İşletmeye uygun olmayan 4 otel-apart hakkında yasal işlem başlatılırken, değişik suçlardan arama kaydı olan 77 şahıs yakalandı, 5326 sayılı Kabahatler Kanunundan 72 şahsa işlem yapıldı. Hırsızlık, uyuşturucu, kasten yaralama, mala zarar verme, dolandırıcılık, cinsel saldırı ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet başta olmak üzere 48 olay aydınlatılmış ve 62 şüpheli şahıs yakalandı.
Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise, toplam 5 bin 112 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, bin 766 araç sürücüsüne toplam 397 bin 565 TL cezai işlem uygulandı.
Kırsal alanda terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor
İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 2 adet tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 34 adet tabanca mühimmatı, 2 adet av tüfeği, 35 adet av tüfeği mühimmatı, 1 adet 7,62 mm çapında piyade tüfeği mühimmatı ve 67 adet boş kovan ele geçirildi.
Silah kaçakçılığına yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucu yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 5 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi. Kaçakçılığa yönelik olarak icra edilen yol arama ve kontrol faaliyetinde ise 100 litre kaçak akaryakıt, 43 litre kaçak içki, bin 548 paket kaçak sigara ele geçirilirken, yabancı uyruklu 4 şahsa yasa dışı bulunma ve 3 şahsa Kaçakçılık Kanununa muhalefet olmak üzere toplam 7 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Değişik suçlardan arama kaydı olan 21 şahıs yakalanırken, kasten yaralama, tehdit ve hakaret olayları başta olmak üzere meydana gelen 55 olayda, 34 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Terörle mücadele harekatı kapsamında, dönem içerisinde kırsal alanda JÖH timlerinin katıldığı operasyonların devam ettiğini belirtildi.
Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı
İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!
Oğlunu öldüren iş adamından şok ifadeler: Ben kendimi öldürdüm!
İki genç öpüştü metrobüste olay çıktı: Ahlak bekçisiyim ben, Avrupalı değilim
Gerilim tırmanıyor! Rusya'dan İngiltere'ye: Sirk gibisiniz!
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
Fenomen hemşire dünyanın dilinde! Öyle pozlar yayınladı ki...
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum