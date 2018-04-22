Trabzon'da bir kişi pompalı tüfekle iş yerini bastı (2)

İŞ YERİNİ BASAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Trabzon'da kent merkezindeki bir kafeteryanın kilitlediği balkondan havaya ateş eden kişinin Uğur Kurt olduğu belirlendi. Uğur Kurt'un, Trabzon'un Tonya ilçesi Yenimahalle Velialtı Sokağı'nda, 4 Kasım'da tek katlı evinde çıkan yangında eşi Canan Kurt (24) ile kızı Hazal Su (4) hayatını kaybetmiş, kızı Ecrin Ada (2) ile kendisi yaralanmıştı. Uğur Kurt'un olaydan sonra kendisine verildiğini iddia ettiği yeni ev ve iş sözünün yerine getirilmediği gerekçesiyle böyle bir eyleme kalkıştığı öne sürüldü.
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU DEVREDE
Kafeteryaya girdiği sırada havaya ateş ederek müşterilerin mekanı boşaltmasını istediği öğrenilen Uğur Kurt'un sonrasında da havaya ateş açtığı belirlendi. Uğur Kurt'u ikna çabaları sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olaydan haberdar edildi. Bakan Soylu'nun telefonla görüşeceği Uğur Kurt'u ikna etmesi bekleniyor.
Kafeteryanın bulunduğu Uzun Sokak yaya trafiğine kapatılırken Özel Harekat polisleri de çevrede konuşlandı.
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