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Trabzon'da bir kişi pompalı tüfekle iş yerini bastı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 18:14 | Son Güncelleme

BAKAN SOYLU, ARAYARAK İKNA ETTİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da kent merkezindeki bir kafeteryanın balkondan pompalı tüfekle ateş eden Uğur Kurt’u telefonla arayarak bir süre görüştükten sonra ikna etti.

BAKAN SOYLU, ARAYARAK İKNA ETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da kent merkezindeki bir kafeteryanın balkondan pompalı tüfekle ateş eden Uğur Kurt’u telefonla arayarak bir süre görüştükten sonra ikna etti. Görüşmesi sonrası ekiplerce bulunduğu alandan çıkarılan Kurt, konulduğu sivil bir araçla bölgeden uzaklaştı.
Kafeteryanın bulunduğu Uzun Sokak da olay yeri incelemesinin ardından yaya trafiğine açıldı.

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