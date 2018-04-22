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Trabzon'da bir kişi pompalı tüfekle iş yerini bastı (EK)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 19:17 | Son Güncelleme

TRABZON kent merkezindeki bir kafeteryanın balkonuna çıkan ve kapıyı kilitleyen bir kişi, pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı.

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - TRABZON kent merkezindeki bir kafeteryanın balkonuna çıkan ve kapıyı kilitleyen bir kişi, pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kafeterya tahliye edilirken kimliği belirsiz kişi ikna edilmeye çalışılıyor. Olay, saat 16.30 sıralarında Uzun Sokak'ta bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryanın balkonuna çıkan ve kapıyı arkadan kilitleyen kişi elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı. Kafeteryada bulunan müşteriler hızla tahliye edilirken, sokak yaya girişine kapatıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kimliği belirsiz kişi ikna edilmeye çalışıyor. Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi.

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