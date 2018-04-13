Trabzon’da bir şahıs aracı içerisinde ölü olarak bulundu

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Değirmendere mahallesi Yeni Sahil Yolu kenarındaki cepte bir şahıs araç içerisinde ölü olarak bulundu. Kucağında silah ve kalbinden tek kurşunla vurulmuş şekilde bulunan şahsın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.
Edinilen bilgiye göre, Değirmendere mahallesi 100. Yıl Balıkçı Barınakları mevkii Yeni Sahil Yolu yanındaki cepte sabah saatlerinde belediye temizlik görevlileri çevrede temizlik çalışması yaptığı sırada bir araç içerisinde ölü bir şahsın bulunduğu yönünde polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede 37 yaşındaki M.A. isimli şahsın kucağında bir tabanca bulurken, kalbinden tek kurşunla vurulduğunu tespit etti. Şahsın intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
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