Trabzon'da camiye dönüştürülen Ayasofya'da müze tartışması

Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, 2013 yılında ibadete açılan Ayasofya Camii’nin eski hali olan müze olarak kalması yönündeki tartışmalar sürüyor. Danıştay, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB), Ayasofya Müzesi’nin camiye çevrilmesi ve ibadete açılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, yerel mahkemenin verdiği "Müzenin camiye çevrilmesine ilişkin tesis edilen bir işlemin mevcut bulunmadığı anlaşılmaktadır" kararını bozdu. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya Camii'nin müzeye dönüştürülmesine karşı çıkarken, TMMOB ise tarihi yere sahip anıtsal yapının müze olarak varlığını sürdürmesi gerektiğini savundu. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesiyle Ayasofya Camisi olarak kayıtlara geçen, fresklerin asma tavan ve özel perdelerle kapatılması gibi çeşitli işlemlerin ardından 2013 yılında kılınan cuma namazıyla resmi olarak ibadete açılan Ayasofya Camisi’nin müze olarak kalması yönündeki tartışmalar sürüyor. Namaz saatleri dışında yerli-yabancı turistler, belirli bölümlerden tavan fresklerini görebiliyor. Camide, restorasyon çalışmaları sırasında fresklere zarar verildiğini öne süren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 2013 yılında Trabzon İdare Mahkemesi’ne başvurarak, Ayasofya Müzesi’nin camiye çevrilmesi ve ibadete açılmasına ilişkin işlemin iptalini istedi. Trabzon İdare Mahkemesi, açılan davayı, "Müzenin camiye çevrilmesine ilişkin tesis edilen bir işlemin mevcut bulunmadığı anlaşılmaktadır" gerekçesi ile reddetti. Karara itiraz eden TMMOB, Danıştay’a başvurdu. Danıştay ise Trabzon İdare Mahkemesi’nin kararını reddetti, Ayasofya Camisi için sürecin yeniden takip edilmesi yönünde karar verdi. Danıştay’ın kararı üzerine TMMOB yetkilileri de resmi internet sitesinden “Ayasofya Müzesi'nin korunması için verilen hukuk mücadelesi kazanıldı” başlıklı duyuru yaparak, bölgenin ve Trabzon’un geçmişinde önemli bir yere sahip anıtsal yapının müze olarak varlığını sürdürmesi gerektiğini açıkladı.

'ORTADA PROJESİZ BİR UYGULAMA VAR' Trabzon Mimarlar Odası Başkanı Gürol Ustaömeroğlu, dava süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu, Danıştay’ın kendilerini haklı bulduğunu söyledi. Ayasofya’da koruma ilkelerine aykırı bir durum söz konusu olduğunu öne süren Ustaömeroğlu şunları ifade etti: "Ortada projesiz bir uygulama var. Bir projeye bağlı olmadan yapılan ve tamamen koruma ilkelerine aykırı bir uygulama vardı ve Mimarlar Odası buna itiraz etti. İdare Mahkemesi bu itirazı reddetti. Fakat Danıştay, Odamızı haklı buldu. Burada koruma ilkelerine aykırı bir durum söz konusudur, bunun kesinlikle irdelenmesi ve incelenmesi gerekir gerekçesi ile İdare Mahkemesi'nin kararını bozdu. Şu an bu süreç devam ediyor. Yasal takip devam ederken bu süreci yasal hale getirmek için rölöve ve restorasyon projeleri sunuldu. Bu konuda bilirkişilerimiz nezdinde keşif yapıldı ve projelerle duruma bakıldı. Biz buna da projelerin hem tespit olarak uygun olmadığı hem de sürmekte olan davaya aykırılık teşkil ettiği gerekçesi ile 2’nci bir dava açtık. Mahkeme orada uygulanan projeleri reddetti. Yerindeki uygulama yani orijinal hali ile verilen proje arasında farklılıklar vardı. Mahkeme bunu gördü."

'BİZİM CAMİ YA DA MÜZE AYRIMIMIZ YOK' Mimarlar Odası'nın işin başından beri olaya cami ya da kilise ikilemi olarak bakmadığını da vurgulayan Ustaömeroğlu, "Odamızın böyle bir derdi yok. Olaya hiçbir zaman böyle bakmadık. Kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmak isteniyor" dedi. Ustaömeroğlu, "Odamızın konuya yaklaşımı tamamen 2863 sayılı yasaya istinaden buradaki Trabzon'a, ülkeye, tarihe, turizme mal olmuş olan bir yapının korunmasına yönelik. 660 sayılı koruma ilkelerine bağlı olmasını sağlayacak bir kararın çıkmasıdır. Yani burası tarihi bir yapı olarak kalmalıdır ve müdahale edilmemelidir anlamında ve konuda da ısrarlıyız. Danıştay'dan çıkan kararla bu belli olmuştur ki, yapılan restorasyon çalışmaları oradaki yapıya zarar verecektir. Zaten orada yapılan uygulama birçok yere zarar verdi. Oradaki keşif esnasında da bunu gördük" ifadelerini kullandı. 'PALDIR KÜLDÜR YAPILDI' Tarihi yapıdaki değişimin projesiz yapıldığını ve kendilerinin haklı olduğunun ortaya çıktığını anlatan Ustaömeroğlu şunları kaydetti:

"Oradaki mozaikler kapatılmış; görsel olarak kapatılması farklı bir şey, kapatılırken zarar görmesi farklı bir şey. Şu anki camiye dönük olan bu uygulama ne yazık ki orada da farklı noktalara zarar verdi. Verilen cami kararı ile beraber orada spontane bir uygulama yapıldı. Proje süreci daha sonra başladı. İlk davamız projesiz sürece itirazdı. Fiili olarak orada kullanılan bir cami var. Turizme açık yapı, doğru ama cami olarak kullanılan bir yapı var ortada. O sürece kadar olan bölüm projesiz geldi, paldır küldür yapıldı. Biz çok tutarlı, birbiriyle ilişkili projeler beklerken, orada yerinde yaptığımız keşifte hem projelerin karşılaştırılması hem de yerindeki etütlerde projeler arasında tutarsızlıklar ortaya çıktı. Bütün bunlar mahkeme kararlarında ve bilirkişi raporlarında da yazıyor. Hepsini ele alırsak gelinen sonuç bizim haklı olduğumuzu gösteriyor." ERTEM: MÜZE TALEPLERİNE SAYGI DUYMUYORUM Öte yandan, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ise tartışmalar üzerine ziyarette bulunduğu Ayasofya Camisi ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söylemişti: