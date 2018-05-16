HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Trabzon’da çete operasyonunda 10 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 16:37 | Son Güncelleme

TRABZON’da 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olmak' suçlarına yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olmak' suçlarına yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki farklı semtlerde yasa dışı bahis oynatıldığı ve ‘Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olmak’ suçlarının saptanması üzerine harekete geçti. Belirlenen adres ve şüpheliler üzerinde bir süredir teknik ve fiziki takipte bulunan ekipler operasyon için düğmeye basarak adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında iş adamının da yer aldığı 10 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait bazı dijital cihaz ve verilere de el konuldu. Emniyetteki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler Ş.A., M.A., C.A, Ç.A., C.B., K.Y., A.Y., V.E.Ç., S.A. ve G.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

PARTNERÜvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...Üvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...
Sibel Çelik davasında incelenen cep telefonunda delil bulunamadıSibel Çelik davasında incelenen cep telefonunda delil bulunamadı
Kumar şebekesine baskını haber veren 2 asker yakalandıKumar şebekesine baskını haber veren 2 asker yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Selçuk Yöntem isyan etti! 'Yuh be'

Selçuk Yöntem isyan etti! 'Yuh be'

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elazığ'da genç kızlar cadde ortasında birbirlerine girdi! İşte o anlar!

Elazığ'da genç kızlar cadde ortasında birbirlerine girdi! İşte o anlar!

İzmir'de tecavüze uğrayıp canice yakılan Sibel Çelik'in katil zanlısı halen kayıp!

İzmir'de tecavüze uğrayıp canice yakılan Sibel Çelik'in katil zanlısı halen kayıp!

E-5 Karayolu'nda trafik magandası dehşeti! Bu görüntüye tepki yağıyor

E-5 Karayolu'nda trafik magandası dehşeti! Bu görüntüye tepki yağıyor

'Eski sevgilim köpeğimi vermiyor' diye mahkemeye koştu

'Eski sevgilim köpeğimi vermiyor' diye mahkemeye koştu

56 bin lirasını bankta unutmuştu! Alanlara seslendi

56 bin lirasını bankta unutmuştu! Alanlara seslendi

İstanbul'da zehir tüccarlarına operasyon! Ölüm patroniçesi tutuklandı

İstanbul'da zehir tüccarlarına operasyon! Ölüm patroniçesi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.