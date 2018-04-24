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Trabzon’da doktora darp

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 17:29 | Son Güncelleme

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bir doktor hasta yakını tarafından darp edildi.Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi’nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda Pediatri Anabilim Dalı Asistanı Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bir doktor hasta yakını tarafından darp edildi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi’nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda Pediatri Anabilim Dalı Asistanı Dr. Mustafa Börekçi bir hasta yakını tarafından darp edildi. Konuyla ilgili Trabzon Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada, "Bugün meydana gelen üzücü olayda; K.T.Ü Tıp Fakültesi Pediatri A.D. Asistanı Dr. Mustafa Börekçi’nin hasta yakını tarafından darp edilmesini kınıyoruz. Sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkması için siyasetçilere sesleniyoruz. Sesimizi duyurmak için 25 Nisan Çarşamba günü saat 12.30 ’da KTÜ A Blok eski Başhekimlik binası önünde basın açıklaması yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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