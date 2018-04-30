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Trabzon’da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 12:44 | Son Güncelleme

TRABZON’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.

Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.
Kentte FETÖ/PDY'ye üye oldukları suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 17 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, bazı belge ve evraklar ile dijital cihazlara da el koydu. Sorgulanan 8 şüpheli emniyetteki ifadeleri sonrası serbest kalırken, 5 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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