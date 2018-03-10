Trabzon’da FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 18 kişiyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Örgütün iş adamı ve esnaf yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, bazı belge ve evraklar ile dijital cihazlara el koydu.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!
Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?
IŞİD'lilerin tecavüzünden doğan binlerce çocuk ölüme terk edildi
Son dakika! ABD'de silahlı saldırı: Rehineler var
Emojinin pabucu dama! WhatsApp'ta 'çıkartma' devri
TOMA gelin arabası oldu! Görenler şaştı kaldı
Oto yıkamanın bahçesinde bulundu!
AK Partili isimden çok tartışılacak ‘hilafet’ açıklaması
Psikiyatri kliniğinde büyük skandal! Hastasıyla ilişkiye giren hemşireler tutuklandı
Onu bu görüntü fenomen yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum