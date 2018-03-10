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Trabzon’da FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 12:02 | Son Güncelleme

TRABZON’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 18 kişiyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Örgütün iş adamı ve esnaf yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, bazı belge ve evraklar ile dijital cihazlara el koydu.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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