HABER

Trabzon’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2018 15:48 | Son Güncelleme

TRABZON’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Emre KOLTUK/TRABZON,(DHA)- TRABZON’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
Kentte FETÖ/PDY'ye üye oldukları suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 7 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 6’sını gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, bazı belge ve evraklar ile dijital cihazlara da el koydu.

Erdoğan ile görüşen BBP liderinden ittifak açıklamasıErdoğan ile görüşen BBP liderinden ittifak açıklaması
Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı! Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!
Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiğiNe PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Marulun içinden çıkan Yeşilistan sosyal medyayı salladı

Marulun içinden çıkan Yeşilistan sosyal medyayı salladı

Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı

Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı

Adana'da 'bu nasıl vicdan' dedirten olay: Anne 5 yaşındaki engelli kızını bakıcıya bırakıp bir daha sormadı

Adana'da 'bu nasıl vicdan' dedirten olay: Anne 5 yaşındaki engelli kızını bakıcıya bırakıp bir daha sormadı

Amasya'da su borusu patladı, herkes deprem oldu sandı

Amasya'da su borusu patladı, herkes deprem oldu sandı

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Böyle izlediler

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Böyle izlediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.